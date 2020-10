Cinéstar Waregem definitief dicht

Cinéstar in Waregem sluit de deuren. De coronacrisis en de nodige dure investering hebben tot die beslissing geleid.

De bioscoop was een begrip in Waregem, en ging telkens mee in de lopende trends: zo kocht Cinéstar destijds al digitale projectoren aan. “Ik blijf trots op het levenswerk van mijn echtgenoot Eric,” zegt uitbater Veerle Coucke. Ze ging destijds verder na het overlijden van haar man, samen met zoon Aaron.

Het stopzetten van Cinéstar biedt mogelijkheden voor De Schakel. Dat zou uitbreiden naar de oude bibliotheek. “Als we de ruimte van de bioscoop gebruiken, kan de uitbreiding eenvoudiger en ook goedkoper,” zegt Cultuurschepen Pietro Iacopucci.