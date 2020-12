Zaterdagnamiddag vond in De Panne een opmerkelijke actie plaats. Tristan, die lijdt aan dystonie, trok met accordeonist Marino Punk al musicerend de stad rond om geld in te zamelen voor 'Brein Storm', de organisatie die zijn moeder voor hem op poten zette.

Brein Storm werd in het leven geroepen door de moeder van Tristan en wil vooral het taboe verbreken rond dystonie, ofwel chronische spierspanning, omdat de aandoening vaak verkeerd wordt ingeschat.

Dystonie is een ziekte waarbij de hersenen een verkeerd signaal doorgeven, waardoor de spieren in een constante kramp verkeren. "Je komt in een isolement terecht omdat je niet kunt deelnemen aan het leven van elke dag", aldus Els Knudde van Brein Storm.