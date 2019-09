Christophe zat 3 jaar opgesloten in eigen huis, stad Ieper zorgt nu voor oplossing

Christophe (49) werd 7 jaar geleden getroffen door een zeldzame spierziekte. Hij woonde aan de Grote Markt en moest verhuizen naar een gelijkvloerse flat aan de Diksmuidestraat, dichtbij de Grote Markt en de woonplaats van zijn ouders, die nog elke dag voor hem zorgen.

Gevangen in eigen huis

De voordeur van de flat ligt 2 trapjes boven het straatniveau en moeten overwonnen worden met een hellend vlak. "Het hellend vlak, dat bij het binnen- en buitenrijden moet geplaatst worden door een familielid of verzorger, neemt bijna de volledige breedte van het voetpad in. Als er een auto geparkeerd stond naast het voetpad, kon ik mijn deur niet uit. Ik ging de voorbije 3 jaar slechts slechts 1 keer per jaar naar buiten: tijdens het rallyweekend, want dan is de straat afgezet en kan er dus niet geparkeerd worden. Omdat het vorig stadsbestuur geen parkeerplaats wou opofferen in deze drukke winkelstraat, zat ik gevangen in mijn eigen huis. Ik zat in een diepe put en moest therapie volgen. Het is een recht om in en uit je woning te kunnen. Ik wou een advocaat onder de arm nemen, maar dat zou een lange en vooral dure procedure worden."

Burgemeester dankbaar

Christophe wachtte dan maar de gemeenteraadsverkiezingen af. "Want vertegenwoordigers van verschillende partijen beloofden een oplossing."

Die kwam er dinsdag: de parkeerplaats werd ingeruild voor een fietsenstalling. "Het was even zoeken naar de beste oplossing, want aanpassingen aan de woning waren niet mogelijk", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Met deze oplossing verzekeren we de toegankelijkheid voor Christophe én versterken we het aanbod van fietsenstallingen in onze stad. Er was al langer vraag naar meer fietsparkeerplaatsen in de Diksmuidestraat. De markering voor mindervalideparkeerplaats kon nog niet verwijderd worden door het regenweer, maar dit gebeurt binnenkort."

Christophe is de burgemeester dankbaar. "Ik moet nu enkel nog wachten op de bestelling van een veiliger hellend vlak. Ik kijk ernaar uit om opnieuw buiten te komen."