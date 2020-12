Christophe Vermeulen nieuwe CEO voor aardappelsector

De beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking moet al voor de tweede maal een opvolger voor Romain Cools aanduiden. Aanvankelijk was Belgapom uitgekomen bij Tom Vandenkendelaere, maar die besloot uiteindelijk Kris Peeters op te volgen in het Europees parlement. De nieuwe CEO gaat op 1 januari aan de slag. Cools gaat met pensioen, maar blijft actief als adviseur tot half 2021.

Vermeulen is jurist van opleiding en werkte de voorbije jaren in het Europees parlement als adviseur handel en buitenlands beleid. Hij was in 2019 een van de zeven kandidaten om voorzitter te worden van de CD&V. De aardappelsector is een van de belangrijkste pijlers van de Belgische agro- en voedingsindustrie.