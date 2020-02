Chocolatier Vandenbulcke wint internationale prijs

Chocolatier Vandenbulcke uit Kortrijk heeft met een nieuwe praline de tweede plaats gehaald in de categorie New Product showcase tijdens de ISM-beurs in Keulen.

De ISM-beurs is een van de belangrijkste vakbeurzen voor chocolade en zoetwaren. Met de award bekroont de jury de meest innovatieve nieuwe creaties of verpakkingen. Ze houdt daarbij rekening met design, smaak en duurzaamheid. In totaal waren er 189 deelnemers.

Petit Melo

Chocolatier Vandenbulcke won met Petit Melo, een hulde aan de klassieke melo-cake. De praline is te verkrijgen in vier smaken: framboos, hazelnoot en vanille met melkchocolade of pure chocolade. Met de melo-praline wil de chocolatier inzetten op kwaliteit, originaliteit en duurzaamheid. CEO Jelle Vandenbulcke is trots op de erkenning: "Deze tweede plaats is de bekroning van het harde werk dat ons team het voorbije jaar heeft verzet".