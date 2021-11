Chocolaterie pakt uit met pralines met QR-code

Misschien ben je het woord QR-code intussen beu gehoord in deze coronacrisis, maar dat hoeft niet per se. Een chocolatier uit Menen pakt namelijk uit met pralines met zo'n QR-code. Misschien een ideetje met de eindejaarsfeesten in zicht.

Op één van de pralines staat bijvoorbeeld een QR-code die voor vuurwerk zorgt op de gsm waarmee je scant. Dat heet dan op een originele manier iemand gelukkig nieuwjaar wensen. Een idee van dochter Jozefien in Chocolaterie Vereecke in Menen. Ook een uitgebreide bedanking, een aankondiging of een andere persoonlijke boodschap kan zo op de Qralines. Je kan dus zelf iets aanleveren dat dan in een QR-code wordt vertaald.

Met deze eerste praline met scancode mikken ze op particulieren maar ook op bedrijven. Wie weet wenst jouw baas je binnenkort een fijn 2022 met een doosje Qralines.