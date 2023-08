Chocolade zeevruchten vieren 65ste verjaardag aan de kust

De bekende zeevruchten in chocolade bestaan 65 jaar en dat heeft de producent vandaag gevierd met een fietstocht langs de hele kustlijn. Niet toevallig, want het idee voor de iconische pralines is ontstaan aan onze Belgische kust.

Al 65 jaar worden de iconische schelpen, garnalen en zeepaardjes met hazelnootvulling gesmaakt door jong en oud. Om de verjaardag van het chocolademerk te vieren wordt de kustlijn van De Panne tot in Knokke-Heist afgefietst. Het was destijds chocolatier Guy Foubert die samen met zijn verloofde Liliane de bekende zeevruchten heeft gemaakt. “Zij kwamen op het idee om een chocolade aandenken te maken als souvenir van hun reis naar de Belgische kust. 65 jaar geleden was dat voor veel mensen wel een unicum en een hele belevenis”, vertelt Liesbeth Coppens van Guylian Chocolade.

“Basis van het merk”

Het koppel had de taken dan ook netjes verdeeld en kwam zo tot een succesrecept. “Liliane ontwierp elf verschillende vormpjes, in de vorm van onze zeevruchten. Guy legde zich als chocolatier op toe om een lekkere hazelnootvulling te ontwerpen, en die is tot op vandaag de basis van het merk.”