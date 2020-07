Chiromeisjes Lede op kamp bij landbouwer in Dentergem

Ook 70 West-Vlaamse landbouwers ontvangen zomerkampen. Door de coronamaatregelen konden nogal wat jeugdverenigingen niet naar hun voorziene kampplaats of naar het buitenland. De chiromeisjes van Lede wilden naar Budapest, maar kwamen in Dentergem terecht.

Het kamp in Dentergem is plan B voor de jeugdvereniging. Normaal gaan de chiromeisjes één keer om de tien jaar in het buitenland op kamp. Dat zou dit jaar Budapest geweest zijn, maar daar stak corona een stokje voor.

Nog tot volgend weekend blijven de meisjes in Dentergem. Zaterdagmorgen ruimen ze alles op en vertrekken ze. Na de middag palmt de volgende groep al het terrein in.