Chiro Heist dringend op zoek naar leiders 'anders stopt het'

Terwijl de Chiro van Lendelede met de voeten in het water staat is de andere dringend op zoek naar leiding. Bij de Chiro van Heist stoppen na het zomerkamp 8 van de 12 leiders.

Als ze geen vers jeugdbewegingsbloed vinden zal het werkjaar straks niet kunnen starten en stopt het Chiroverhaal van Heist na bijna twintig jaar.

(lees verder onder de foto)

Al enkele maanden verspreidt de Chiro van Heist flyers en affiches en probeert ze ook via de sociale media jongeren of zelfs iets ouderen warm te maken voor het leiderschap. Julie Deleersnyder, leidster Chiro Heist: "Halfweg september start het nieuwe werkjaar voor de zowat 80 leden, maar als we geen nieuw bloed vinden, zal het improviseren zijn of erger nog. Ik zou wel een traan laten als het stopt."

De Chiro is de enige jeugdbeweging in deelgemeente Heist, des te jammer dus moest die noodgedwongen stoppen.