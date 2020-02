Child Focus meldt maandag 10 februari de verdwijning van een jonge vrouw uit Torhout: Samantha Donvez is vermist sinds zaterdag 8 februari.

Samantha is 20 jaar oud en 1 meter 65 groot. Ze heeft een sterke lichaamsbouw, zwart krullend haar en blauwe ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een kaki jeansjas en een jeansbroek. Samantha heeft een tatoeage op haar rechterarm, met daarop de beeltenis van een rood hartje met solsleutel.

Tips

Wie tips heeft over Samantha of wie haar gezien heeft sinds haar verdwijning, kan contact opnemen met Child Focus op het nummer 116 000 of met de Politie op het nummer 0800 30 300.