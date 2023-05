Chemische bedrijven openen deuren voor publiek

Het gaat om hoog beveiligde Sevesobedrijven, die zelfs een eigen brandweerpost hebben. De productiesite is meer dan 100 jaar oud en de bedrijven zijn wereldspelers in hun sector.

De Union Chimique Belge, UCB, CNO, Proviron, Huber Fine Chemicals: het heeft al heel wat namen gekend. Ooit werkten er 2.500 mensen. Vandaag nog 300, maar het blijft wel een grote chemische speler. Proviron is nu de bekendste, maar er is ook Evonic en Ostend Basic Chemicals. Evonic en OBC, er net naast, zijn dan wereldwijde spelers in de productie van zogenoemde silicaten of zouten die in tandpasta of in de bouwindustrie worden gebruikt. Chemicaliën om plastics soepel te maken bijvoorbeeld.

Op de bedrijven is er veel aandacht voor veiligheid. De chemie site wordt streng gecontroleerd, met vaak extreme veiligheidsprocedures. Een bezoek aan de chemische bedrijven is niet altijd vanzelfsprekend. Met de opendeurdag willen ze tonen waarmee ze bezig zijn.