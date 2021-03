Chemisch lek in Oostende: "Gevaar geweken"

Bij de firma Renasci in Oostende zijn donderdagnamiddag giftige dampen vrijgekomen nadat er thermische olie op een hoge temperatuur was gelekt. "Maar het gevaar is geweken", aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Omwonenden moeten wel nog ramen en deuren gesloten houden.

Het was even alle hens aan dek bij afvalverwerkingsbedrijf Renasci in Oostende. Rond 14.30 uur kreeg de brandweer, die al de handen vol had met alle oproepen voor stormschade, een oproep voor een chemisch lek bij een afvalverwerkingsbedrijf in de Marie Curielaan. De hulpdiensten snelden ter plaatse en er werd een perimeter van twee kilometer rond het bedrijf ingesteld.

"Er was sprake van een verstopping in een installatie en door een menselijke handeling kwam er thermische olie met een temperatuur van 170 graden vrij", vertelt burgemeester Tommelein. Zo ontstonden giftige dampen.

Door de harde wind waaide de wolk in de richting van Bredene. Er vielen geen gewonden, maar enkele werknemers van een aangrenzend bedrijf kregen wel een oogspoeling.

Omstreeks 16.30 uur was het gevaar geweken. De olie werd bedekt zodat er geen verdere dampen kunnen vrijkomen en is ondertussen ook afgekoeld. "De hoeveelheid olie die vrijkwam, bleef dankzij het kordaat handelen van de operatoren erg beperkt. Maar we vragen aan omwonenden om nog even alle ramen en deuren gesloten te houden", aldus Tommelein.

Er is een chemisch lek in het bedrijf RENASCI in de Marie Curielaan te @StadaanZee. De bevolking in een straal van 2 km wordt gevraagd deuren en ramen dicht te houden en uit de buurt van het bedrijf te blijven — Bart Tommelein (@Barttommelein) March 11, 2021