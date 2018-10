Chefs en maîtres strijden voor felbegeerde titel

In de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge vindt vandaag de finale plaats van de gerenommeerde culinaire wedstrijd Prosper Montagné.

Keukentalent strijdt er voor de titel “Eerste Kok van België" en zaaltalent voor “Eerste Maître d’hôtel van België" Bij de maîtres gaat de strijd tussen Andy De Brouwer van Restaurant Les Elleveurs in Halle, Olivier Dereu van Restaurant Escabeche in Knokke-Heist en Maxime Verstuyft van Restaurant Michel in Groot-Bijgaarden. Een jury zal hen onder meer beoordelen op hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent, hun kennis inzake de etiquette, de ontvangst van de gasten en het correct aansnijden van kazen.

Koks

Bij de koks gaat het tussen Fabian Bail van restaurant Paul de Pierre in Maarkedal, Benny Dechamps, sous-chef van Salons Saint Germain in Diksmuide, David Grosdent, chef van restaurant L’Envie in Sint-Denijs, Lukas Moonens, chef de partie van restaurant Boury in Roeselare en Sander Van de Walle, sous-chef van restaurant Sel Gris in Duinbergen. Ze moeten onder meer een warme en koude bereiding maken op basis van Sint-Jacobsvruchten, quinoa en aardpeer. Daarna een lamsrug en een chocoladeflan.