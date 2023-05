Chef Peter Goossens onthult naam voor nieuw restaurant in Knokke-Heist

Half juli wil Peter Goossens definitief landen in Hotel La Réserve in Knokke-Heist. Vandaag maakt hij de naam bekend: La Rigue, ofwel uiterste nauwkeurigheid, een kenmerk eigen aan zijn internationaal gerenommeerde keukenstijl.

In restaurant La Rigue, bij Hotel La Réserve, brengen Peter Goossens en zijn team straks een keuken die hem zeer nauw aan het hart ligt. Klassiekers uit de Belgische en Franse restaurantkeuken op basis van lokale ingrediënten met focus op het product en op de smaak.

"Finesse en perfectie"

Met dezelfde “rigueur” of zin voor zorgvuldigheid en detail wil Goosens met zijn meer dan dertig jaar ervaring, nieuwe gasten ontvangen in La Rigue. “In La Rigue blijf ik gaan voor finesse en perfectie, want dat zit nu eenmaal in mijn genen,” zegt de chef. (Lees verder onder de foto.)

“Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor mijn gasten, en voor mijn gerechten. Denk daarbij aan steak tartaar, vol-au-vent, salades met vers gepelde Noordzeegarnalen en garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, paling in ’t groen...”

Omgeven door water

Zowel hotelgasten van La Réserve, als anderen kunnen deze zomer proeven van Goossens' hand.

Een rigue staat trouwens ook voor een platbodem die op de Boven-Rhône vaart en riguus betekent in het Latijn vrij vertaald ‘omgeven door water’. Nautische verwijzingen die goed passen bij de locatie aan zee.