In Gent is de Viskok van het Jaar verkozen. De eer valt dit jaar te beurt aan Michael Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas, een sterrenrestaurant in Elverdinge.

Vijf finalisten waarvan drie uit West-Vlaanderen, namen het tegen elkaar op in de demonstratiekeuken van Horeca Expo Gent. De VLAM die zich inzet voor de promotie van vis uit de Noordzee, organiseert de wedstrijd om een bepaalde vis extra in de kijker te zetten. Voorzitter van de vakjury was North Sea Chef Filip Claeys van de Jonkman in Brugge.

De jury viel voor de zeeduivelbereiding van Michael Vanderhaeghe. Zijn bereiding was het origineelst én het lekkerst.