Chef-kok bedreigt viroloog Van Ranst, politie onderzoekt zaak

Afgelopen weekend verspreidde hij een bericht op Facebook waarin hij vroeg of er iemand viroloog Marc Van Ranst de kogel kon geven omwille van zijn "bangmakerij". Dat schreef Florizoone nadat hij een artikel in Knack had gelezen. Daarin stond te lezen van 92% van de coronadoden ook een chronische ziekte hadden.

Marc Van Ranst reageerde al op Twitter en vond de boodschap zeer ongepast. "Wanneer de horeca terug opent, ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij", klinkt het.

Intussen is de boodschap van de chef-kok offline gehaald.