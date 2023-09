Chef Bartel Dewulf tekent voor concept nieuw restaurant in casino van Middelkerke

Bartel Dewulf, chef van de Rode Duivels, werkte het concept uit voor het restaurant in het nieuwe Casino van Middelkerke: Silt. Er komt een lounge bar, een brasserie en een gastronomisch restaurant. Compass groep is de uitbater.

Compass groep investeerde twee miljoen euro in het nieuwe casino. Eind dit jaar moeten het restaurant, maar ook het hotel klaar zijn en starten ze met proefdraaien.

Voor het concept van het restaurant tekende Bartel Dewulf, gekend als chef van de Rode Duivels. Er komen drie formules: lounge, casual dining en fine dining, met andere woorden komt er dus een loungebar, een brasserie en een culinair restaurant.

"Vooral visgerechten"

Vernieuwd, maar toch willen ze het betaalbaar houden. "We hebben gekozen voor een concept waar iedereen kan komen, waar iedereen zijn gading kan vinden. Waar niks moet en alles kan", zegt Bartel. En wat kan de klant verwachten? "We zitten met onze voeten in de zee. Dus, gaan we vooral met vis uit de Noordzee werken. Maar ook met vlees van bij ons, via onze leverancier van Middelkerke."

De werken zitten op schema om tegen 23 december, net voor Kerstmis, alles klaar te hebben. Toch zal de opening voor het grote publiek nog even op zich laten wachten. "Eind maart, met de paasvakantie is het de bedoeling dat we voor het grote publiek open gaan. Er moet heel veel gebeuren, maar eens de ruwbouw water- en winddicht is, kunnen diverse actoren de afwerking opstarten en zal het snel gaan", legt projectleider Stefaan Geysen uit.