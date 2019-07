Chauffeur die rechts inhaalt via fietspad gevonden

De politie heeft de roekeloze bestuurder kunnen identificeren die een maand geleden tussen Koekelare en Moere een landbouwvoertuig rechts overstak via een vrijliggend fietspad. Het gaat om een jonge man uit Koekelare.

Het manoeuvre dateert van zaterdag 8 juni, de beelden werden gemaakt door een dashcam van een achterliggend voertuig.

De ongeduldige bestuurder van een BMW haalde een landbouwvoertuig rechts in, en reed daarbij over het vrijliggende fietspad. De politie heeft de roekeloze chauffeur nu kunnen identificeren en een proces-verbaal opgemaakt. Het dossier is overgemaakt het parket van Brugge, de bestuurder riskeert tot 2 jaar rijverbod en een boete voor rechts inhalen, rijden op een fietspad en onaangepaste snelheid.

