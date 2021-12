In Zedelgem is vanmorgen een oude auto uitgebrand. Opvallend: het was de chauffeur van een betonpomp die het vuur kon blussen.

De brand was kort na negen uur in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem. Een oude Opel Kadett had er vuur gevat. Een geluk bij een ongeluk: op dat ogenblik passeerde een betonpomp van bouwbedrijf Willaert uit Koekelare. "Onze collega was op weg naar een werf.Omdat zo'n betonpomp ook een flinke tank water aan boord heeft is hij meteen gestopt om te blussen."

De oude auto is wel helemaal vernield en moest getakeld worden. Niemand raakte gewond.

(beelden: Facebook)