In december 2017 veroorzaakte hij in Beernem een dodelijk verkeersongeval in de Vijverstraat.

Chauffeur vroeg vrijspraak

Bij het ongeval kwam een fietser van 60 om het leven op een boogscheut van zijn huis. De chauffeur had de vrijspraak gevraagd omdat zijn voertuig aan het slippen was geraakt door de ijzel en er dus sprake was van overmacht. Maar de rechter veegde die argumenten van de tafel.