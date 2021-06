Chantal uit "Eigen kweek" strijkt neer in de Westhoek

In Lo-Reninge zijn de opnames gestart van de nieuwe tv-reeks "Chantal", een spin-off van de populaire fictiereeks "Eigen Kweek", die eerder al te zien was op Eén.

De reeks draait rond Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer), de politieagente die bevriend was met de familie Welvaert in de reeks. Inspecteur Chantal Vantomme is verhuisd naar politiezone Spoorkin, de kleinste en meest westelijke politiezone van ons land, ook bekend als de 'Far West' van Vlaanderen. Ze begint er een nieuw leven als coördinator van het wijkcommissariaat van Loveringem en komt als alleenstaande moeder terecht in een macho-wereld waar de schijnbare rust heel bedrieglijk blijkt. Naast Maaike Cafmeyer bestaat de cast onder meer uit Dries Heyneman, Steven Mahieu, Mathias Sercu, Wim Opbrouck, Piet Depraitere en Kurt Defranq.

"Geen vervolg, maar uit dezelfde grond gekweekt"

De reeks werd bedacht en geschreven door Mathias Sercu en de regie is in handen van Jeroen Dumoulein. Mathias Sercu (schrijver/bedenker en acteur): "Toen Eigen Kweek op televisie kwam, was ik meteen fan. Chantal is geen vervolg maar wordt een reeks met een eigen DNA, zij het gekweekt uit dezelfde grond. Het wordt een politiereeks die ànders is." Chantal is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, in coproductie met VRT/Eén en Telenet. De reeks verschijnt in het voorjaar van 2022.