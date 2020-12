Cercle wil 'gepast en streng optreden'

De mededeling van het parket is alvast duidelijk. "Het parket bevestigt dat zaterdagnacht op een appartement in Brugge een verjaardagsfeestje met 22 mensen werd ontdekt. Drie aanwezigen zijn profvoetballer bij Cercle Brugge. Op basis van de pv's en eventuele eerdere overtredingen zal het parket later beslissen of de betrokkenen een minnelijke schikking krijgen aangeboden of zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden."

Asociaal gedrag

Ook Cercle is op de hoogte gebracht en wil gepast en streng optreden. Zo zegt de Vereniging op een mededeling op haar website.

"Cercle Brugge werd op de hoogte gebracht dat er enkele A-kern spelers zaterdagavond de coronamaatregelen niet hebben nageleefd. Cercle betreurt uiteraard het incident en doet op dit moment het nodige om de precieze omstandigheden van het voorval te kennen vooraleer verdere stappen te ondernemen."

"Cercle Brugge benadrukt dat het niet naleven van de coronamaatregelen niet alleen getuigt van asociaal gedrag, het is gewoon ongepast en het strookt in geen geval met de waarden die Cercle als familiale en maatschappelijk verantwoorde vereniging vooropstelt. "

Gepast en streng optreden

Cercle benadrukt voorts dat dit niet past binnen de waarden van de vereniging. "Naast de maatregelen die door de overheid worden opgelegd in de bestrijding van het virus, wijst Cercle er ook op dat de Vereniging bij het begin van dit seizoen een interne gedragscode opstelde om spelers, staf en medewerkers te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Het incident is in die mate dan ook een ontgoocheling voor iedereen die zich wel aan de regels houdt, met in het bijzonder alle supporters en andere belangrijke stakeholders van Cercle Brugge. Op basis van de gesprekken die Cercle op dit moment met de betrokken spelers voert, zal Groen-Zwart het in geen geval nalaten om gepast en streng op te treden."