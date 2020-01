Bij Cercle Brugge reageren ze verrast op de nieuwe ontwikkelingen in het Brugs stadiondossier. "Wij zijn op geen enkel moment betrokken bij de onderhandelingen", zegt voorzitter Schotte aan onze redactie.

Cercle Brugge werd gisteravond op de hoogte gebracht. Maar ze werden op geen enkel moment betrokken bij de onderhandelingen. "Dit scenario is nieuw voor ons en we hebben ook geen zin in de mallemolen die Club Brugge meegemaakt heeft aan de Blankenbergsesteenweg." zegt voorzitter Frans Schotte.

"Club Brugge heeft ons niet gecontacteerd en de stad heeft niks gezegd. We wachten ook af wat ze vanmiddag zullen vertellen op de persconferentie."