Cercle nog steeds gekant tegen Clubstadion op Olympia

Dat zegt de Vereniging nadat bekend is geraakt dat het milieu-effectenrapport voor dat nieuwe stadion is goedgekeurd. Cercle blijft ijveren voor een oplossing voor beide voetbalploegen. Club wacht nu wel vol spanning op de bouwvergunning, die komt er eventueel al op 9 oktober via de Vlaamse regering. Cercle had ook klacht ingediend tegen het Clubstadion op Olympia, en blijft van mening dat 40.000 supporters op wedstrijddagen voor overlast zullen zorgen. Cercle vraagt de stad Brugge ook opnieuw om een oplossing voor beiden te vinden. Zoals geweten kwam al het voorstel om Cercle ook minstens tijdelijk op Jan Breydel te houden in het nieuwe Clubstadion, maar dat zint groen-zwart niet.