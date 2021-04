Cercle met tien vlot voorbij OHL

Cercle Brugge staat nog steeds zestiende, maar loopt drie punten verder weg van concurrenten Moeskroen en Waasland-Beveren. Die komen later dit weekend nog in actie. Voor Leuven is de nederlaag een domper. Het blijft negende en doet een slechte zaak in de strijd voor Play-off 2, dat is voorbehouden voor de plaatsen vijf tot en met acht.

Rood Hoggas, killer Ugbo

Cercle Brugge begon met het meeste initiatief aan de partij in het Jan Breydelstadion. De Bruggelingen kwamen dichtbij de openingstreffer via Ugbo en Van der Bruggen.

Op het halfuur schrikte iedereen in Brugge echter plots op. Hoggas raakte Asante met zijn arm in het gezicht en ref D'Hondt gaf - na raadplegen van de VAR - rood.

Met tien tegen elf bleef Cercle toch goed meespelen. Op slag van rust volgde de beloning. Een sterke Ugbo hield de Leuvense verdediging alleen aan de praat en vlamde de 1-0 op het bord.

Knikkende Taravel

Na de rust konden de Bruggelingen gebruik maken van de ruimte op de counter. Ugbo tekende via zo'n snelle uitbraak nog voor het uur voor de 0-2. Hij zette zo z'n totaal op vijftien doelpunten deze jaargang.

Net voor het ingaan van het slotkwartier knikte aanvoerder Taravel zelfs de 0-3 op het bord. Boeken toe, en Cercle vlot voorbij een zwak OH Leuven. Moeskroen moet straks winnen om nog kans te maken op het behoud.