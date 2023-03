Cercle houdt leider Genk in bedwang

Competitieleider Racing Genk heeft vrijdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge in de openingsmatch van de 30e speeldag in de Jupiler Pro League. Ayase Ueda bracht de thuisploeg op voorsprong in het Jan Breydelstadion. Joseph Paintsil hing de bordjes na de rust in evenwicht.

Racing Genk had het voor de rust lastig tegen de Vereniging. Op het halfuur ontsnapten de Limburgers aan een achterstand, Ueda knalde op de paal. Tien minuten later was het wel raak voor de Japanner. Gboho gaf de bal perfect mee in de loop van de spits, die naast Vandevoordt in doel besloot.

Gebrek aan precisie

Vroeg in de tweede helft hield Popovic Paintsil met een tackle van de gelijkmaker. De Ghanees haalde even later zijn gram, zijn schot belandde in de verste hoek: 1-1. Beide teams gingen nadien nog op zoek naar de winnende treffer, maar het ontbrak aan precisie voor doel. Genk kwam nog goed weg toen Munoz in de rug van Deman beukte in het strafschopgebied. Ref Lardot en de VAR vonden het echter niet nodig om in te grijpen.

Op koers voor Europe play-offs

Cercle Brugge blijft met 41 punten achtste, de laatste plek die recht geeft op deelname aan de Europe play-offs. OHL en Anderlecht, respectievelijk 10e en 9e met 39 punten, spelen zondag tegen elkaar aan Den Dreef.