Cercle houdt Club in bedwang

De Brugse stadsderby is, voor het eerst sinds 1992, op een gelijkspel geëindigd. Cercle kon in eigen huis Club Brugge in bedwang houden (2-2) waardoor blauw-zwart de kloof met RC Genk nu al ziet groeien tot 11 punten.

1-2 halfweg

Club Brugge klom al snel op voorsprong.

Diatta ging in de twaalfde minuut zijn flank af en zag Wesley aan de kleine rechthoek die hem binnenwerkte met een tikje achter het steunbeen, 0-1. Maar Cercle kwam wat onverwacht terug langszij halfweg de eerste helft.

Cardona bracht scherp voor doel. Mercier kon er net niet bij maar Amrabat gleed de bal in eigen doel.1-1.

Toch kon Club nog met een voorsprong de kleedkamers in. Vanaken zag Vormer de diepte ingaan en bereikte hem perfect. Vormer was niet zelfzuchtig maar legde af tot bij Schrijvers die simpel binnentikte, 1-2.

Cardona met de gelijkmaker

Club Brugge had na de rust wel het overwicht zonder echt grote kansen. Wesley en Schrijvers kwamen in de buurt van Nardi. Toch was het Horvath die zich mocht omdraaien aan de overzijde, in de 65e minuut.

Cardona kon een bal van Bruno meenemen en kwam schuin voor doel. Oog-in-oog met Horvath vloerde hij de Amerikaan: 2-2 zo.

Vormer kwam met een schot van uit de elf meter nog dicht bij de winning goal maar Nardi werkte die in hoekschop. Ook Mats Rits knalde nog op de vuisten van Nardi. Omolo van Cercle kreeg in blessuretijd nog een tweede geel (en dus rood) na een fase met een scheidsrechtersbal. Het bleef wel 2-2.

Cardona met de vlag

Al zorgde doelpuntenmaker Irvin Cardona nog voor een - onnodig - opstootje na de match. Hij plantte een groen-zwarte vlag op de middenstip. Ondanks het feit dat Cercle gelijk speelde, maar niet won. Voor de Clubspelers was die vlag als een rode lap op een stier. Een heftige reactie waar je ook vragen kan bij stellen.