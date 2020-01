Cercle benoemt Vincent Goemaere officieel tot nieuwe voorzitter

De intussen 72-jarige Schotte leidde Cercle gedurende vijftien jaar, sinds 2002 met een korte onderbreking tussen 2011 en 2014. De club bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en gaf hem de ceremoniële titel 'erevoorzitter'.

Afscheid Frans Schotte

Aan de raad van bestuur van zowel VZW als CVBA Cercle Brugge wens ik alle succes toe om Cercle met zijn waarden te blijven handhaven in de eerste klasse van het Belgisch voetbal", gaf de afscheidnemende Schotte mee in een reactie. "Zeer nadrukkelijk wens ik alle bestuurders, ex-bestuurders, sponsors, supporters, beroepskrachten, vrijwilligers, trainers en spelers te bedanken voor de bijna 20 jaar die wij mee hebben kunnen bouwen aan onze Vereniging. Het is voor mij een eer geweest om zoveel jaren de voorzitter van Cercle met veel traditie en een mooie toekomst te mogen zijn. Vanzelfsprekend blijf ik trouw aan Cercle en zal ik blijven steun verlenen waar dit nodig en nuttig is."

Vincent Goemaere

Zijn opvolger is de 47-jarige Vincent Goemaere, die sinds 2013 als bestuurder bij de werking van Cercle betrokken is. Als ondernemer is Vincent Goemaere stichter en CEO van het Brugse bedrijf Stardekk, dat gespecialiseerd is in online reservatiesystemen voor hotels en restaurants. "Zeer trots heb ik het voorzitterschap bij Cercle Brugge aanvaard", reageerde Goemaere. "Het is voor mij een hele eer om met respect voor de rijke historie van groen-zwart, verder te bouwen aan een structurele toekomst voor Cercle. Frans Schotte wil ik op mijn beurt bedanken voor alle geleverde inspanningen, steeds in het belang van Cercle. Zo goed als 20 jaar lang leidde Frans Cercle als een moedige kapitein, vaak in moeilijke tijden, maar gelukkig ook met veel hoogtepunten waarop we kunnen fier zijn."

Cercle Brugge gaf tot slot ook nog mee dat Viacheslav Ivanov, in zijn dagdagelijkse functie actief als adjunct-directeur-generaal bij AS Monaco, door de Raad van Bestuur werd aangesteld tot bestuurder van de club.