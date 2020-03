Taylor was 6 jaar CEO maar grote successen kan hij niet voorleggen. Vorig jaar was er nog een herstructurering, in Moen sloot ook een fabriek. Operationeel directeur Schmid neemt tijdelijk het roer over in afwachting van een nieuwe topman. Binnen de raad van bestuur zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Volgens de beleggers haalt Bekaert te weinig rendement. Bij Bekaert, met hoofdzetel in Zwevegem, werken wereldwijd bijna 30.000 mensen.