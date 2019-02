CEO AZ Groeninge geeft betogers lik op stuk

Een prikactie van het personeel van de spoeddienst in het ziekenhuis AZ Groeninge is anders uitgedraaid dan verwacht. Het personeel legde even het werk neer, als protest tegen de hoge werkdruk. Maar de CEO van het ziekenhuis kwam hen lik op stuk geven.

"Wij willen met jullie rond de tafel gaan zitten en bekijken hoe we het anders kunnen oplossen. Maar we krijgen geen toegang tot jullie. Jullie zijn niet bereid om met ons te praten, maar je wil wel een oplossing." Het zijn de woorden van CEO Inge Buyse.

Wanneer de actievoerders om 15u met spandoeken het werk even neerlegden, ging zij het gesprek niet uit de weg en sprak - alleen - de mensen toe. "We investeren in 32 extra medewerkers maar jullie zijn niet bereid om te praten. Deze actie is een blaam voor andere medewerkers van het ziekenhuis, die wel bereid zijn om te praten. Jullie hebben niet de moed om in jullie eigen afdeling, met de artsen en de directie, samen te kijken hoe we de problemen kunnen oplossen. Ik roep jullie op om rond de tafel te zitten en te zien wat we hieraan kunnen doen." (Lees verder onder de video)