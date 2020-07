Centrumstranden in Oostende voor het eerst volzet

Het was de warmste dag van het jaar tot nu toe, en dat betekent ook veel toeristen aan zee. In Oostende waren de drie stranden waarvoor je moet reserveren voor het eerst volzet.

Maar zelfs al was dit een drukke dag: buiten coronatijd zou het eigenlijk aan zee nog drukker geweest zijn. Op het strand en de zeedijk bleek afstand houden geen probleem, een mondmasker is in de hitte ietwat te warm.

Maar overal lijkt afstand houden nog wel te doen. Dit is dan wel drukke dag voor Oostende, maar eigenlijk valt dat -door corona- nog wel mee. Er zijn goed 150.000 mensen in de stad, op een covidloze topzomerdag is dat snel 220.000. Op het strand en de zeedijk kijkt een team van 70 strandcoaches en politieagenten toe. Op het naleven van de maatregelen bijvoorbeeld: mondmasker is verplicht, ook bij deze warme temperaturen.

Mensen zochten dan wel frisse zeewater op, de druktebarometer ging vandaag nergens in het rood. De drukste plaatsen waren behalve Oostende ook in De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist.

Druktebarometer

Via de online druktebarometer kan je real-time zien waar het langs de kust druk is. Bekijk hier de situatie op dit moment.