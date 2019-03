Centrum Waregem krijgt cameranetwerk

De nieuwe camera's komen onder meer op de Markt, in het park Casier, in de Stations- en Holstraat en in de Zuiderlaan ter hoogte van de Gaverbeekhippodroom. Ook de rotonde in de buurt van het Regenboogstadion krijgt er eentje. De stad huurde in het verleden al camera’s voor evenementen zoals de Waregem Koerse Feesten en de Cyclocross Masters.

Maar volgens burgemeester Kurt Vanryckeghem komt een permanent netwerk via glasvezel goedkoper uit. De beelden worden niet live bekeken, maar kunnen wel opgevraagd worden door de politie. Het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard krijgt voorlopig geen vaste camerabewaking.

Cameraschild krijgt vorm

Naast het cameranetwerk in de binnenstad staan er ook al zes slimme camera's in de buurt van de af- en oprit met de E17. Voor hardrijders zijn er ook twee trajectcontroles langs de Desselgemseweg en de Wortegemseweg.