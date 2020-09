Centrum Kuurne ondergaat metamorfose

Het hele centrum wordt vernieuwd en dat vanaf volgende zomer. Zo worden parkings en pleinen als het Marktplein onthard. Burgemeester Francis Benoit: “De toegankelijkheid van het Marktplein was van in het begin niet goed. Eindelijk kunnen we hier ingrijpen ten behoeve van de minder mobiele mensen. Bovendien wordt het Marktplein een troef van ontmoeting, onthaasting en groene plek met terrasjes. In coronatijden hebben we ervaren hoe mensen hiernaar snakken" (Lees verder onder de foto)

Samen met het marktplein worden ook nog twee straten en de Tramstatie aangepakt. De handel en horeca moet er floreren met plaatsen voor kortparkeren en ook extra terrasruimte. Er komt ook een nieuw sociaal woonproject met park aan de Vlastuin. En in de Koning Albertstraat gaat in een tweede fase een warmtenet onder de grond. Alles samen is de vernieuwing goed voor ruim 20 miljoen euro. In 2024 moet alles klaar zijn, maar dat betekent dat de Kuurnenaren dus een hele tijd in de werken zitten.