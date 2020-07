Centrum Izegem is fietszone

Een groot deel van het centrum van Izegem is vanaf nu een fietszone. Auto’s zijn er nog steeds welkom maar mogen fietsers niet langer inhalen.

Fietsers mogen ook de volledige breedte van de baan gebruiken. En de maximumsnelheid in de hele fietszone is 30 kilometer per uur.

Deze aaneenschakeling van vier kilometer aan fietsstraten moet zorgen voor een veiligere omgeving. De investering kost de stad 21.000 euro. Binnenkort komen er nog twee fietstelmeters bij, zoals in Kortrijk.