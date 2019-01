Celstraffen voor raid op woning in Pittem

Zijn kompaan kreeg bij verstek 15 maanden cel. In juli vorig jaar drongen ze een huis binnen en sloegen de bewoner in elkaar. Een van hen had het op de man gemunt omdat hij hem ervan verdacht zijn vriendin te hebben meegesleurd in een drugsaffaire. Samen met zijn kameraad ging hij hem daarom een lesje leren. Door een raam in te slaan met een krik, drongen ze het huis binnen. In de woning werd een deur ingetrapt, waarna de bewoner heel wat klappen te verwerken kreeg. Er werd ook een schroevendraaier op de nek van het slachtoffer gezet. Ook de tussenkomst van de politie verliep allesbehalve rustig.

Niet om te kaarten

De verdediging legde uit dat de Tieltenaar eigenlijk slechts tussenbeide kwam en dus zelf niet gevochten zou hebben. Ook bij de doodsbedreigingen plaatste zijn advocaat vraagtekens. "Ik ga u vinden, dat zeg je toch niet als het is om te kaarten", reageerde de voorzitter. De verdediging vroeg tever

geefs om een voorwaardelijke straf.