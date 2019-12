Celstraffen voor moeder en dochter in grootschalige oplichtingszaak

In een dossier rond grootschalige oplichtingen is een 45-jarige vrouw uit Knokke-Heist veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Haar dochter van 24 krijgt 2 jaar met uitstel. De twee moeten honderdduizenden euro terugbetalen. Ze gaan niet in beroep.

De beklaagden zouden zich vooral in 2015 en 2016 schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Als vastgoedmakelaar werden volgens het openbaar ministerie steevast voorschotten achterovergedrukt. Daarnaast werden heel wat facturen, onder andere van aannemers, gewoon niet betaald. Tenslotte moesten moeder en dochter zich verantwoorden voor tal van oplichtingen via tweedehandswebsites. In totaal is er sprake van meer dan een miljoen euro fraude en ruim 150 benadeelden.

