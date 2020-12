Celstraffen en monsterboete gevraagd voor illegale sigarettenfabriek

Bovendien werden in een opslagplaats in Veurne bijna vier miljoen namaaksigaretten aangetroffen. De vondst dateert van begin december. De gloednieuwe productielijn voor de illegale aanmaak van sigaretten werd opgerold in een loods in Wulpen. De illegale sigarettenfabriek beschikte ook over een verpakkingsmachine, een versnijdingslijn en een afzuigsysteem. Ter plaatse werden onder andere ruim 16.000 kilogram versneden tabak en 50.000 namaaksigaretten van het merk Mayfair ontdekt. In een opslagplaats in de Veurnse deelgemeente Bulskamp werden ten slotte 3.916.000 namaaksigaretten van het merk Richmond in beslag genomen.

Bouwvakkers

Bij de tussenkomst in Wulpen werden twaalf verdachten aangetroffen. Drie mogelijke betrokkenen waren volgens de FOD Financiën effectief aan het werk, terwijl drie anderen boven lagen te slapen. Alle beklaagden beweren dat ze in de bewuste loods enkel als bouwvakkers ingeschakeld werden. Enkel één van hen verklaarde dat er inderdaad sigaretten vervaardigd werden. De beklaagde benadrukt echter dat hij enkel logistieke steun verleende, zonder van illegale praktijken op de hoogte te zijn. De rechter doet uitspraak op 13 januari.

