Celstraffen en boetes geëist voor cannabisplantage boven pizzeria Kortrijk

De politiezone Vlas kwam de plantage in de zomer van 2019 op het spoor na een tip over verdachte gedragingen in een garagebox in de Kortemeerstraat in Kortrijk. Die zat volgestouwd met bloempotten, ventilatoren en ander materiaal dat wijst op een plantage. De agenten vonden ook een zwarte sporttas met vijftien pakketten hasj.

De huurder van de garagebox had een pizzeria in de Wijngaardstraat vlakbij shoppingcentrum K. Daar vonden speurders een cannabisplantage met 570 planten. "Mijnheer verklaarde dat hij financiële problemen had en daarover had gesproken met een klant genaamd Rachid", zegt de openbare aanklager. "Rachid wilde hem helpen door een plantage in te richten in het pand. Daarvoor zou hij per oogst 4.000 euro krijgen." Maar Rachid bleek een Fransman die de pizzeria-uitbater nog kende uit de gevangenis in Rijsel. (lees verder onder de video)