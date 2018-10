Celstraf voor werkneemster die juwelier bestal

Een 52-jarige vrouw uit Oostkamp is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, omdat ze jarenlang juwelen stal bij haar werkgever in Knokke.

In totaal waren de juwelen ongeveer 700.000 euro waard. Het openbaar ministerie had een celstraf van tien maanden gevorderd. S.B. werkte sinds augustus 2011 bij juwelierszaak Orologio in de Kustlaan in Knokke-Heist. Pas begin juni 2016 kwam aan het licht dat de vrouw jarenlang juwelen meegriste. Op papier werden de stukken verplaatst naar de voorraad van de winkel van Orologio in Antwerpen, waardoor de diefstallen onopgemerkt bleven. S.B. verkocht de juwelen telkens aan heler D.D. (54), die ze op zijn beurt doorverkocht. D.D. werd bij verstek tot een jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.



Het slachtoffer vorderde een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro. In totaal zou de verkoopswaarde van de juwelen zelfs 700.000 euro geweest zijn. De advocaat van de burgerlijke partij merkte ook op dat Orologio op korte tijd twee keer zwaar getroffen werd. Op 20 juni 2016 maakten overvallers 1,8 miljoen euro buit. Het kopstuk van die bende werd door het Gentse hof van beroep tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

"Op 'Vlaamse wijze' betaald"



De beklaagde heeft bekend dat ze sinds augustus 2013 haar werkgever bestal. "Ze werd op 'Vlaamse wijze' betaald", pleitte haar advocaat Filip Van Hende. "De rancune ontstond toen haar baas het verschil niet bijpaste wanneer ze op een ziekte-uitkering terugviel." S.B. zat bijna anderhalve maand in voorhechtenis. "De gevangenis is onvoorstelbaar voor iemand die nog nooit met justitie in aanraking is gekomen. Dat is een serieuze les geweest." De verdediging vroeg om een straf met uitstel.



De rechter veroordeelde S.B. uiteindelijk tot twaalf maanden celstraf en 600 euro geldboete, beide voor de helft met uitstel. Aan het slachtoffer moet ze een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro betalen. Voor schriftvervalsing werd de vrouw vrijgesproken.