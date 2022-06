Celstraf voor tafelschuimer die twaalf Kasteelbieren drinkt

David M. trok op 17 maart 2022 naar een horecazaak op de Markt in Brugge. In De Vier Winden nuttigde de beklaagde een portie mosselen en liefst twaalf Kasteelbieren, maar de rekening bleef onbetaald. Op 26 maart sloeg de tafelschuimer ook toe in brasserie Monico Meir in Antwerpen. Deze keer dronk hij elf bieren en verorberde hij garnaalkroketten en een biefstuk.

Volgens het openbaar ministerie was de man absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vrijdag zal de correctionele rechtbank van Veurne ook nog een vonnis vellen. In totaal zou hij zelfs al honderden dergelijke feiten gepleegd hebben. In die omstandigheden vorderde het parket deze keer zes maanden effectieve celstraf, de maximumstraf voor recidivisten.

M. kwam op 2 mei niet opdagen voor zijn proces. Na zijn betrapping in Brugge verklaarde hij wel aan de politie dat hij met een alcoholprobleem kampt. De beklaagde beschikt ook niet over een vast adres.