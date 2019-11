Celstraf voor drugsverslaafde voor dood vriend na overdosis

Hij liet de 27-jarige man twee dagen liggen in zijn appartement.

De feiten dateren van december 2017. De twee mannen verbleven in een psychiatrische instelling in Menen. Rond Kerstmis mochten ze een weekend naar huis. Ze stapten meteen een winkel binnen om grote hoeveelheden alcohol in te slaan, die ze op de trein opdronken. Ze kochten ook heroïne en cocaïne, die ze later in het appartement van de vijftiger in Izegem zouden gebruiken. Maar kort nadat het slachtoffer cocaïne had genomen, zakte hij voor de voeten van zijn vriend in elkaar.

"Dood kon worden vermeden"

Volgens het openbaar ministerie greep hij niet in, maar gebruikte hij zelf de resterende drugs van het slachtoffer. Pas twee dagen later vertelde hij aan een kennis dat er op zijn appartement een man overleden was aan drugs en dat die daar nog altijd lag. Daarop belde die persoon de hulpdiensten.

De deskundige meende dat het overlijden kon vermeden worden als de Izegemnaar op tijd had ingegrepen. Volgens zijn advocaat besefte de drugsverslaafde man niet dat zijn vriend in nood was. "Hij leeft van shot naar shot, het had evengoed omgekeerd kunnen zijn." Maar die bewering werd woensdag niet gevolgd door de Kortrijkse strafrechter. Ze veroordeelde de beklaagde tot 24 maanden effectieve celstraf.