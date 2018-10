Celstraf met uitstel voor slagen aan burgemeester

Een 51-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel voor slagen en verwondingen. Zelfs toen de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe al bewusteloos was, bleef Gunther V. op zijn hoofd schoppen.

Op 25 november 2017 wachtte de beklaagde de burgemeester op in de toiletten van café Brazza in Oostende. V. viel het Vlaams parlementslid onmiddellijk aan en deelde rake klappen uit. Toen Vandenberghe bewusteloos op de grond lag, bleef Gunther V. op zijn hoofd schoppen. Het OM eiste een effectieve celstraf van 30 maanden.

Gunther V. werkte ooit bij de politiezone Bredene/De Haan, maar raakte in opspraak. Toen hij in 2017 op non-actief werd gezet, sloegen de stoppen een eerste keer door. De politieagent vernielde een computer en ging een commissaris te lijf. Voor die feiten kreeg hij in januari 2015 opschorting van straf.

Juiste keuze

De beklaagde acht de burgemeester verantwoordelijk voor zijn oneervol ontslag bij de politie. Volgens de advocaat van de burgerlijke partij toonde V. op sociale media dat hij trots was op zijn daden. "Als hij de kans krijgt, zal hij het niet laten om het opnieuw te doen", pleitte meester Antoon Coucke. Steve Vandenberghe kreeg uiteindelijk ruim 1.400 euro schadevergoeding toegewezen.

Ook het openbaar ministerie trok op de vorige zitting stevig van leer tegen de beklaagde. "Het slachtoffer is een persoon die verkozen is en alleen maar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De feiten getuigen van een totaal gebrek aan normbesef, nota bene voor een ex-politieman. Hem buitensmijten was duidelijk de juiste keuze indertijd", aldus procureur Mike Vanneste.