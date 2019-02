Celstraf met uitstel voor dodelijk ongeval in Knokke

Het tragische ongeval gebeurde op 30 november 2017 in de Piers de Raveschootlaan in Knokke-Heist. Ter hoogte van het Alfred Verweeplein verleende een man uit Knokke-Heist geen voorrang aan een Volkswagen Golf. Het vrij banale ongeval had onverwacht zware gevolgen. De Golf werd immers weggekatapulteerd en kwam op die manier tegen een fietsster terecht. De vrouw uit Leuven werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar bezweek ze de volgende dag aan haar verwondingen.

"Zichtbaarheid ernstig belemmerd"

Volgens de verkeersdeskundige was de bestuurder uit Knokke-Heist verantwoordelijk voor het ongeval, maar daar legde de beklaagde zich niet bij neer. Volgens de verdediging reed de Golf immers aan onaangepaste snelheid door Knokke. Ook de organisatie van de schaatspiste werd door de beklaagde voor de politierechtbank gebracht. In de pleidooien werd opgeworpen dat de zichtbaarheid ernstig belemmerd werd door de reclameborden van de ijspiste in aanbouw.

De politierechter veegde de argumenten van de verdediging van tafel en oordeelde dat enkel de man uit Knokke-Heist verantwoordelijk is voor het dodelijk ongeval. Hij kreeg drie maanden gevangenisstraf met uitstel en een maand rijverbod opgelegd. Daarnaast moet de beklaagde een boete van 1.600 euro betalen.