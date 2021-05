Cel Vermiste Personen wil "cold cases" oplossen

Dat is een initiatief van de Cel Vermiste Personen en FOD Justitie. De bedoeling is om zogenaamde "cold cases" op te lossen. Want op de Belgische begraafplaatsen liggen alles samen 250 mensen van wie de identiteit niet bekend is.

Van de man weten we enkel dat hij een 20-tal jaar geleden aanspoelde aan de kust. Via stalen DNA gaan ze die de komende tijd proberen te linken aan cold cases, onopgeloste verdwijningen of misdaden bijvoorbeeld. Via een bestaande DNA-bank

Het iniatief heet operatie Kerkhof. Met het opgraven van onbekenden over het hele land raken enkele verdwijningen misschien toch nog opgelost.