CD&V wil code rood voor hoger onderwijs in West-Vlaanderen

CD&V vraagt ook in West-Vlaanderen de overschakeling naar code rood voor hoger onderwijs. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez uit Wingene is dat de enige optie als we de ziekenhuizen en onze economie willen redden.

Elke universiteit en hogeschool mag zelf zijn kleurencode kiezen, en die ongelijkheden moeten eruit, zegt Warnez. Zelf geeft hij les aan de UGENT als professor bestuursrecht, waar nu code rood geldt, en hij doet dit voortaan nog enkel via het internet.

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat de coronabesmettingen in West-Vlaanderen vooral plaatsvinden bij twintigers, dé leeftijdsgroep van studenten uit het hoger onderwijs. Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid CD&V: "Het is geen vingerwijzing maar gewoon een vaststelling. In West-Vlaanderen waren er in de eerste zes maanden van de crisis 1.000 studenten besmet. vandaag zijn er dat al 2.600 in september en oktober. Ik denk dat de tijd rijp is om naar code rood te gaan. Zeker als je ziet dat we de herfstvakantie verlengen in het secundair en basisonderwijs. dan moeten er ook in het hoger onderwijs strengere maatregelen om onze ziekenhuizen en onze economie te beschermen."