CD&V voelt zich gesterkt door gunstige peiling

Zaterdag vond in Plopsaland de gezinsdag van CD&V plaats. De sfeer is er opperbest want de laatste peiling was gunstig voor de christendemocraten. CD&V grijpt de gezinsdag ook aan om een tienpuntenplan voor te stellen waarmee de partij gezinnen een duwtje in de rug wil geven.

Alle kopstukken zijn op post om de mensen te verwelkomen. De meest recente peiling laat een lichte stijging optekenen voor de partij. Het Crevits-effect klinkt het op de gezinsdag. “Een grote verantwoordelijkheid ook op mijn schouders. Ik ben heel blij met de peiling. Ik ben ook blij dat de mensen positief reageren op mijn kandidatuur als minister-president”, legt Hilde Crevits uit.

Ook voorzitter Wouter Beke merkt het Crevits-effect op. “Overal in Vlaanderen voel ik ontzettend veel mensen die Hilde graag zien en die graag zouden hebben dat Vlaanderen geleid wordt de volgende 5 jaar door Hilde Crevits.”

Hart onder de riem

De peiling steekt de christendemocraten een hart onder de riem. De partij gaat de laatste campagneweek in met een goed gevoel, maar toch met wat stress wat eigen is aan de campagne. “Op één of andere manier ben je daar mee bezig, ’s nachts. Ik kan goed slapen, maar je bent daar toch onbewust mee bezig in je hoofd, zo oei dat begint hier wel dichter te komen. Maar goed, alles onder controle voorlopig”, aldus federaal lijsttrekker Hendrik Bogaert.

Lees verder onder de foto.

Verzorgster in elke peuterklas en meer belastingvermindering voor kinderopvang

CD&V grijpt de gezinsdag ook aan om een tienpuntenplan voor te stellen waarmee de partij gezinnen een duwtje in de rug wil geven. De christendemocraten willen jonge gezinnen financieel helpen door het maximaal in te brengen bedrag voor de belastingvermindering in de kinderopvang te verdubbelen. Per dag per kind in de opvang zouden ouders dan tot 10 euro belastingvermindering krijgen.

CD&V wil ook het belastingkrediet voor kinderen ten laste tegen 2024 verdubbelen tot 940 euro. Onderwijs is een tweede speerpunt in de gezinsmaatregelen van CD&V. Crevits wil er voor het kleuteronderwijs 1.500 kinderverzorg(st)ers bij, een verdrievoudiging, zodat elke peuterklas zo'n verzorg(st)er heeft en de kleuterjuf of -meester de handen vrij heeft voor pedagogische taken.

Ouderschapsverlof zou flexibeler moeten worden. Binnenkort kunnen ouders dat per halve dag opnemen, om bijvoorbeeld op woensdagnamiddag thuis te blijven, zei een jarige CD&V-vicepremier Kris Peeters. CD&V pleit om ook grootoudersschapsverlof mogelijk te maken.