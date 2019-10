CD&V stemt voor regeringsdeelname

Met andere woorden: 86 procent stemde voor het regeerakkoord. Het is nu afwachten welke CD&V'ers zullen toetreden tot die regering.

Het waren partijvoorzitter Wouter Beke en partijtopper Hilde Crevits die als laatsten het woord namen op het partijcongres. Voorzitter Beke verdedigde de rol van zijn partij aan de onderhandelingstafel: "niet voor punten en komma's, maar om stenen in de rivier te verleggen".

Hij gaf aan dat de verkiezingen van 26 mei "diepe indruk hebben gemaakt". De fundamentele vraag die de leden van zijn partij zich moeten stellen, is of ze nog geloven in de christen-democratie, het moedige midden of een centrumpartij. "Geloven wij in godsnaam in een partij die een antwoord kan bieden aan de extremen? Ik geloof erin", aldus Beke.

"Problemen aangekaart, oplossingen aangereikt"

"Wij hadden in de oppositie kunnen zitten", ging hij voort. "Maar wie had geloofd dat we dan dit onderwijsakkoord hadden gesloten, of dat er zoveel middelen naar welzijn waren gegaan? Zonder ons zou het niet waar zijn geweest", bezwoer hij de 600 aanwezigen. "Wij hebben niet alleen de problemen aangekaart, maar ook oplossingen aangereikt".

Beke kondigde daags na de verkiezingen van 26 mei al aan dat hij geen kandidaat meer zou zijn om zichzelf op te volgen als partijvoorzitter. Volgende week zal de algemene vergadering worden gevraagd de procedure voor de voorzittersverkiezingen te openen.

Crevits tot slot beloofde dat ze al haar energie zal aanwenden om van het regeerakkoord een "sterk oranje regeerakkoord" te maken. Is dat een voorafname op een voortzetting van haar functie als minister? Daarover ging meteen na het congres een algemene vergadering van start. Die brengt een advies uit over de toekomstige ministers aan de Vlaamse fractie, die finaal de knoop doorhakt.

