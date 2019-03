CD&V stelt speerpunten campagne voor

CD&V West-Vlaanderen heeft op een ledencongres in Torhout de West-Vlaamse accenten besproken voor de komende verkiezingen. De bereikbaarheid in heel de provincie, de hervorming van het gemeentefonds en de financiering van de MUG-heli worden belangrijke thema’s in de kiescampagnes.

In Torhout organiseerde CD&V zijn verkiezingscongres. Het West-Vlaamse partijbestuur gaf eind februari al zijn goedkeuring aan de lijsten. Daaraan werden nog twee wijzigingen aangebracht: Herlinde Rollez vervangt Patricia Waerniers op de Kamerlijst en Arnold Stael komt in de plaats van Kristof Vermeire bij de opvolgers voor de Kamer. De verschillende kandidaten werden nogmaals voorgesteld, maar vandaag was er vooral aandacht voor het definitieve kiesprogramma. CD&V voelt zich gesterkt door het verkiezingsresultaat in oktober.

Hilde Crevits: “Bereikbaarheid West-Vlaanderen”

"We hebben een aantal West-Vlaamse amendementen die we in Brussel willen inbrengen. Eén daarvan gaat over de bereikbaarheid van onze West-Vlaamse steden en dorpen. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, we gaan een kilometerheffing bespreken als er geen bereikbaarheid is, ook tot in de verste uithoek van Vlaanderen. Dat wordt een stevig punt vanuit onze provincie."

CD&V wil het gemeentefonds in de volgende legislatuur hervormen. De criteria voor het toekennen van de financiële middelen aan steden en gemeenten moeten aangepast worden.

Bart Dochy: “Eerlijke verdeling gemeentefonds”

"Het element open ruimte moet een belangrijke rol spelen in de verdeling van de middelen, evenals fiscale armoede. Het zijn geen nieuwe parameters, maar wel parameters die meer vooruit moeten geschoven worden om een eerlijke verdeling te kunnen geven."

Voor de CD&V-kandidaten voor de kamer moet er nu maar eens definitief werk gemaakt worden van de West-Vlaamse MUG-heli.

Hendrik Bogaert: “Federale steun voor MUG”

“Heel concreet willen wij dat de MUG-helikopter met federale middelen eindelijk wordt gesteund en dat ze niet enkel meer moeten leven van sponsoring.”

Een ander belangrijk punt is het klimaatdebat, dat de laatste tijd sterk in de aandacht is.

Frederiek Vermeulen: “Keuze voor innovatie”

“Het mag geen discussie zijn tussen links of rechts, maar van goed of fout. Vandaag hebben we ook beslist om onze uitstap uit de kernenergie te bevestigen voor 2025 en volop te kiezen voor innovatie, voor nieuwe technologie.”

CD&V West-Vlaanderen trekt met 27 jonge mensen naar de verkiezingen in mei. De partij heeft er vertrouwen in dat de zes zetels in het Vlaams parlement en vier in de kamer behouden kunnen worden.