CD&V rijgt meerderheden aan elkaar in West-Vlaanderen

De gemeenten waar CD&V op z'n eentje een meerderheid haalde in West-Vlaanderen zijn niet op twee handen te tellen. Her en der is het wel mogelijk dat de partij nog iemand mee in het bad neemt om zo een meer stabiele coalitie te vormen.

Torhout, van Hilde Crevits en Kristof Audenaert, is wellicht het bekendste voorbeeld waar de christendemocraten alleen kunnen besturen als ze willen, maar dat is zeker niet de enige plaats.

In Damme boekte Joachim Coens met zijn team 67,8 procent van de stemmen. Het was de eerste keer dat Coens, ook gedelegeeerd bestuurder van de Haven van Zeebrugge, de lijst trok na de dood van Dirk Bisschop in 2014.

In Zedelgem was er een stevige score voor Annick Vermeulen. Daar bleef het resultaat quasi gelijk op 58,7 procent. In Wingene boekte Hendrik Verkest dan weer een monsterscore. Hij geeft na vier jaar de sjerp door aan Lieven Huys, maar kan wel afsluiten met 68,4 procent van de stemmen.

Ook in Houthulst bleef CD&V de grootste, maar daar is de burgemeester nog niet gekend. Ann Vansteenkiste werd pas derde in de lijst van de voorkeurstemmen. Eenzelfde verhaal in Jabbeke, waar Hendrik Bogaert nog in de running is om Daniël Vanhessche op te volgen. Jabbeke leed duidelijk niet onder de transmigrantenproblematiek.

In Lichtervelde ging CD&V 10 procentpunten achteruit, maar ze hielden wel 52,6 procent over. In Pittem zakte Ivan Delaere zelfs 15 procentpunten tot onder de 50 procent, 47,8 om precies te zijn. In Wielsbeke haalde Jan Stevens 46,2 procent, een succes want daar kwam CD&V alleen op, zonder oud-kartelpartner N-VA.

In Oostkamp ging Jan de Keyser met de partij naar 47,6 procent, wat een mooie winst was. Ook in Wevelgem haalde CD&V met Jan Seynhaeve ruim 47 procent. In Ruiselede komt CD&V op onder RKD. Greet De Roo haalde er 47,3 procent. In Meulebeke trok CD&V naar de kiezer onder Lijst Burgemeester van Dirk Verwilst. De lijst haalde 63 procent.

Tenslotte bleef de Oranje Muur ook stevig staan in Lendelede, Ledegem, Lo-Reninge en Nieuwpoort.