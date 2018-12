Gewezen CVP (nu CD&V) volksvertegenwoordiger Marc Olivier uit Kortrijk is deze ochtend overleden. Hij was als politicus sterk sociaal geëngageerd en zetelde jarenlang in de Kamer en Vlaamse Raad.

In de gemeentepolitiek was hij actief als gemeenteraadslid in Kortrijk van 1977 tot 1994. Olivier was eveneens volksvertegenwoordiger van 1974 tot 1995. Naast zijn politieke leven was hij ook betrokken in verschillende raden van bestuur waaronder Rhizo en Waak. Ook was hij een tijdlang voorzitter van de West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.